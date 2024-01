In der Wohnung überfallen und beraubt

Nr. 0205

Zwei Männer drangen gestern Abend im Märkischen Viertel gewaltsam in eine Wohnung ein und beraubten den Mieter. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten und klopften die beiden Tatverdächtigen gegen 19.25 Uhr an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Senftenberger Ring. Kurze Zeit später traten sie die Tür auf und drangen in die Wohnung des 21-jährigen Mieters ein, der zu diesem Zeitpunkt zu Hause war und die Polizei alarmierte. In der Wohnung suchten die Männer nach einem weiteren Mann, der dort angeblich wohnen sollte. Dabei raubten sie unter anderem Spielekonsolen, Handys und einen Bildschirm, bevor sie aus der Wohnung flüchteten. Eingetroffene Einsatzkräfte nahmen die beiden 19-jährigen Tatverdächtigen noch im Haus fest und brachten sie in einen Polizeigewahrsam, wo sie der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt wurden. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes verantworten.