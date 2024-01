Autodiebe auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0204

Polizisten nahmen gestern Nachmittag zwei Männer in Buckow fest. Gegen 14.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zur Zadekstraße, als er sah, wie ein Mann versuchte gewaltsam ein Auto zu öffnen. Der Zeuge gab weiterhin an, dass in der Nähe ein zweiter Mann stand, der die Umgebung beobachtete. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die beiden Männer im Alter von 30 und 26 Jahren vom Tatort. Die Einsatzkräfte nahmen beide noch in der Nähe fest. Der 26-Jährige trug einen Schlagring und ein Tierabwehrspray bei sich. Die Polizisten brachten die beiden Tatverdächtigen zur Identitätsfeststellung zu einer Polizeidienststelle. Dort gab der 26-Jährige an, Schmerzen in einer Schulter zu haben, woraufhin ihn die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus brachten. Nach der medizinischen Behandlung brachten ihn die Polizisten gerade zum Einsatzwagen zurück, als dieser sich losriss und erneut flüchtete. Während der Flucht stolperte er jedoch und stürzte zu Boden. Ein Polizeibeamter, der den Tatverdächtigen verfolgte, stürzte über den 26-Jährigen und verletzte sich am Kopf. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Weitere Einsatzkräfte brachten die beiden mutmaßlichen Autodiebe in einen Polizeigewahrsam, wo sie dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurden.