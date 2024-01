Unbekannte attackiert Senior im Bus

Nr. 0203

Gestern Nachmittag soll ein Senior in einem Bus in Charlottenburg von einer Unbekannten attackiert worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 72-Jährige gegen 15.45 Uhr an der Haltestelle Kaiser-Friedrich-Straße Ecke Kantstraße in einen Bus der BVG der Linie X34 eingestiegen sein, als ihn eine unbekannte Frau im Bus rassistisch sowie antisemitisch beleidigt und mit einem Faustschlag gegen den Kopf attackiert haben soll. Nach der Attacke soll sich der Senior an der Haltestelle Savignyplatz nach draußen geflüchtet haben. Wenig später zeigte er den Vorfall auf einem Polizeiabschnitt an. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.