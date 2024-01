Wahlwerbeplakate heruntergerissen

Nr. 0202

Zwei Jugendliche beschädigten gestern Vormittag Wahlwerbeplakate einer Partei anlässlich der Wiederholung der Bundestagswahl. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen die beiden 14-Jährigen mehrere Plakate von einem Werbeaufsteller an der Straße Alt-Blankenburg heruntergerissen haben. Ein 53-Jähriger sah dies und sprach die Jugendlichen an, die versucht haben sollen, vom Ort zu flüchten. Der 53-Jährige wollte daraufhin einen der beiden Jugendlichen an einem Arm festgehalten haben, mit diesem zusammen jedoch zu Boden gestürzt sein. Dort will er den 14-Jährigen mit einem Arm festgehalten haben. Der zweite Jugendliche blieb am Ort stehen. Der 53-Jährige alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gaben die beiden Jugendlichen den Einsatzkräften gegenüber an, dass sie nur ein Plakat von dem Aufsteller herunternahmen und auf den Boden legten. Der Festgehaltene gab ferner an, dass ihn der 53-Jährige zu Boden gestoßen haben soll, um ihn dort, mit einem Knie gegen den Rücken, zu fixieren. Er gab an, Schmerzen zu verspüren. Eine medizinische Versorgung durch Rettungskräfte lehnte er jedoch ab. Nach Feststellung aller Identitäten entließen die Einsatzkräfte alle Beteiligten am Ort, die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.