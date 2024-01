Räuber auf der Flucht festgenommen

Nr. 0200

Polizeieinsatzkräfte nahmen vergangene Nacht zwei Männer in Oberschöneweide fest. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen betraten die beiden Tatverdächtigen gegen 23.45 Uhr einen Kiosk an der Wilhelminenhofstraße. Während einer der beiden mutmaßlichen Räuber den 35-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe bedrohte, ging sein Komplize hinter den Tresen, stahl Tabakwaren und Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie in Richtung Kaisersteg. Fahnder eines Polizeiabschnittes entdeckten die beiden Tatverdächtigen kurz darauf in einem Linienbus und nahmen sie fest. Bei ihnen fanden sie die Beute und die Tatwaffe. Anschließend brachten sie das Duo in einen Polizeigewahrsam, wo es erkennungsdienstlich behandelt und später wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes führt das zuständige Fachkommissariat.