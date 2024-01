Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0197

Gestern Morgen kam es im Ortsteil Falkenhagener Feld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 40-Jährige gegen 8 Uhr mit einem Auto die Pionierstraße in Richtung Zeppelinstraße befahren haben. Als er nach links in die Kisselnallee abbog, soll er mit der 74-jährigen Radfahrerin kollidiert sein, die auf der Pionierstraße in Richtung Steigerwaldstraße unterwegs gewesen sein soll. Infolgedessen stürzte die 74-Jährige und erlitt eine Verletzung am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann sowie seine Beifahrerin und zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).