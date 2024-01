Seniorin mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Nr. 0196

Gestern Abend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Waidmannslust. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten mehrere Anwohnende gegen 21.50 Uhr Rauch aus der Wohnung einer 79-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus am Oraniendamm und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und retteten die 79-jährige Mieterin aus ihrer Wohnung. Die Seniorin erlitt Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, in welchem sie stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. Eine 80-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann klagten über Atembeschwerden und wurden ambulant am Ort behandelt. Ein achtjähriges Kind, welches dieselben Beschwerden hatte, wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund einer akuten Einsturzgefahr ist das Haus bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Während der Löscharbeiten war der Oraniendamm zwischen Florastraße und Zabel-Krüger-Damm rund vier Stunden lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.