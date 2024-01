Einsatzwagen an Verkehrsunfall beteiligt

Nr. 0195

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg, an welchem auch ein Streifenwagen der Polizei Berlin beteiligt war, wurden heute früh drei Personen verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Funkwagen gegen 6.30 Uhr ohne Blaulicht und Martinshorn zu einer randalierenden Person im U-Bahnhof Hermannplatz unterwegs. An der Einmündung zur Hasenheide kollidierte der aus der Jahnstraße kommende Einsatzwagen mit dem Auto einer 61-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug vom Hermannplatz in Richtung Südstern unterwegs war.

Die Autofahrerin zog sich dabei eine Verletzung an der Hand zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die beiden Einsatzkräfte, ein Polizist und seine Kollegin, klagten über Schmerzen am Kopf sowie am Nacken und kamen ebenfalls zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Streifenwagens routinemäßig eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt, welche einen Wert von 0,6 Promille ergab. Der Beamte musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Disziplinarrechtliche Maßnahmen werden in Abhängigkeit vom Ausgang des eingeleiteten Strafverfahrens geprüft.

Die beiden involvierten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abtransportiert werden. Sie wurden für weitere Ermittlungen und Auswertungen beschlagnahmt.

Für die Unfallaufnahme war die Hasenheide bis etwa 11.30 Uhr ab Hermannplatz in Richtung Südstern gesperrt, wovon auch der Buslinienverkehr betroffen war.

Wie bei solchen Sachverhalten üblich, hat der Verkehrsermittlungsdienst einer anderen Polizeidirektion, in diesem Fall der Direktion 4 (Süd), die weiteren Ermittlungen übernommen.