Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Nr. 0194

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte der Polizei in Schöneberg drei Jugendliche wegen versuchten Diebstahls fest. Ein Zeuge beobachtete gegen Mitternacht in einem Hinterhof der Potsdamer Straße drei Personen, wie sie Pakete über einen Zaun hoben, und alarmierte die Polizei. Bei deren Eintreffen flüchteten die Personen in unbekannte Richtung und ließen das Diebesgut, elektronische Geräte und Computerzubehör, welches aus einer Spielhalle stammte, zurück. Das Trio konnte jedoch in der Nähe des Tatortes von den Einsatzkräften der Polizeiabschnitte 41 und 42 vorläufig festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelte es sich um drei Jugendliche im Alter vom 15, 16 und 17 Jahren. Sie wurden nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen beziehungsweise ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Wie die drei in die Spielhalle gelangt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die in diesem Fall ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen hat.