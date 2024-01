Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0192

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Charlottenburg-Nord zur Anschlussstelle Heckerdamm alarmiert. Ein 24-Jähriger soll die Fahrbahn gegen 23.20 Uhr in Richtung Süden befahren haben. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann dabei ungebremst auf das vorausfahrende Wohnmobil eines 47-Jährigen gefahren sein. In der Folge habe der Jüngere die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Er zog sich Verletzungen am Kopf sowie am Nacken zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gab der Mann an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Da sich herausstellte, dass er ein Bundeswehrangehöriger ist, wurden die Feldjäger zum Unfallort hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.