Diebstahl in Juweliergeschäft

Nr. 0190

Gestern Vormittag wurde die Polizei nach Wedding alarmiert. Gegen 10.30 Uhr sollen zwei Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Müllerstraße eingedrungen sein und dort unvermittelt mit einem Hammer Vitrinen eingeschlagen und Wertgegenstände entnommen haben. Einer der Tatverdächtigen soll einer 59-jährigen Mitarbeiterin des Geschäfts in bedrohlicher Weise den Hammer gezeigt haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen unerkannt mit der Beute in Richtung des Sankt Philippus-Apostel-Friedhofs in Richtung Indische Straße geflüchtet sein. Die beiden Angestellten wurden zwar nicht verletzt, standen aber beim Eintreffen der Einsatzkräfte deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.