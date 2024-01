Polizeiabschnitt 47 in Lichtenrade zieht vorübergehend um

Nr. 0188

Der Polizeiabschnitt 47, der seinen Sitz am Lichtenrader Damm 211 in Lichtenrade hat, ist seit heute vorübergehend nach Lankwitz umgezogen. Grund hierfür ist die dringend notwendige Sanierung des 35 Jahre alten Dienstgebäudes, welche circa ein Jahr in Anspruch nehmen wird.

Während dieser Zeit werden alle Streifenwagen und die Mitarbeitenden des Kontaktbereichsdienstes ihre Aufgaben in Lichtenrade, Mariendorf-Süd und Marienfelde von der Polizeiliegenschaft in der Eiswaldtstraße 2-18 aus wahrnehmen.

Der Umzug betrifft sämtliche Arbeitsbereiche des Polizeiabschnitts. Die Dienstkräfte werden somit vorübergehend in Lankwitz tätig sein und von dort den Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Lichtenrade und Umgebung sicherstellen.

Die telefonischen Erreichbarkeiten – insbesondere die Polizeiwache unter der Rufnummer (030) 4664-447701 – bleiben unverändert.

Es wird darauf hingewiesen, dass am neuen Standort in Lankwitz vorerst kein Besucherverkehr stattfinden kann. Terminvereinbarungen, zum Beispiel für Vernehmungen, sind davon ausgenommen. Für die Zeit der Auslagerung wird jedoch ein Kontaktbüro der Polizei Berlin in Lichtenrade eingerichtet. Die Örtlichkeit, Präsenztage und Sprechzeiten werden gesondert mitgeteilt. Die Bürgerinnen und Bürger können sich auch an die umliegenden Polizeiabschnitte 44 (Tempelhof), 46 (Lankwitz) und 48 (Rudow) wenden. Auch die Möglichkeit der Anzeigenerstattung über die Internetwache der Polizei Berlin kann genutzt werden.

Schriftlich erreichen Sie den Polizeiabschnitt 47 unter folgender Postadresse:

Polizei Berlin, Polizeidirektion 4 (Süd), Abschnitt 47, Eiswaldtstraße 2-18, 12249 Berlin