Objektschützer der Polizei Berlin verhindern Brandstiftung am Gelände der Botschaft des Iran

Nr. 0187

Heute früh konnten zwei Objektschützer der Polizei Berlin eine Brandstiftung am Botschaftsgelände der Islamischen Republik Iran verhindern. Gegen 6.20 Uhr erschien eine 42-jährige iranische Staatsangehörige an der Botschaft in der Podbielskiallee und begann, am Tor zur Einfahrt zum Botschaftsgelände Benzin aus einem Kanister zu gießen. Zwei Objektschützer der Polizei griffen ein und verhinderten eine weitere Entleerung des Kanisters. Die 42-Jährige versuchte noch, ein Feuerzeug in die Lache zu werfen, zu einer Entzündung kam es jedoch nicht. Die Objektschützer überwältigten die Frau und nahmen sie vorläufig fest. Dabei setzten sie ein Reizgasspray ein, wobei die Tatverdächtige leicht verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die 42-Jährige am Ort ambulant. Anschließend musste sie sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Motivation der 42-Jährigen, führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.