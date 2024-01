Fahrradstreife stoppt E-Bike-Raser nach Flucht

Nr. 0186

Gestern Nachmittag gegen 14.40 Uhr fiel in Karlshorst einer Fahrradstreife ein 22-Jähriger auf, der mit einem offenbar manipulierten E-Bike und untypischer Geschwindigkeit auf dem Gehweg der Dönhoffstraße unterwegs war, ohne in die Pedale zu treten. Als der junge Mann die Fahrbahn der Treskowallee überquerte, forderten ihn die Beamten zum Anhalten auf. Daraufhin ergriff der 22-Jährige die Flucht und überquerte die Ampelkreuzung Treskowallee/Rheinsteinstraße bei Rot, ohne auf den Querverkehr zu achten. Anschließend setzte er seine Fahrt auf dem Gehweg der Treskowallee fort, wobei entgegenkommende Fußgänger ausweichen mussten. Auch die rote Fußgängerampel an der Treskowallee/Marksburgstraße missachtete der 22-Jährige, sodass von rechts kommende Fahrzeuge anhalten mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Bereich Waldowallee/Rolandseck konnte die Fahrradstreife den Tatverdächtigen schließlich zum Anhalten bewegen, nachdem er sich unterwegs noch seines Rucksackes entledigt hatte. Er startete dann noch einen Fluchtversuch zu Fuß, konnte aber nach kurzer Zeit festgenommen werden. Im Rucksack fanden die Beamten später geringe Mengen Betäubungsmittel. Ein Drogen-Schnelltest ergab, dass der 22-Jährige auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Im Gewahrsam musste er sich dann einer Blutentnahme unterziehen, durfte aber nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Das Fahrzeug beschlagnahmten die Einsatzkräfte zwecks Erstellung eines technischen Gutachtens. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.