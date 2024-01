Festnahme nach Einbruch

Nr. 0184

In der vergangenen Nacht nahmen Fahnder und Fahnderinnen der Polizei vier Männer in Britz wegen des Verdachts eines Einbruchs fest. Während einer Streifenfahrt bemerkten die Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 48 gegen 23 Uhr in der Späthstraße, wie drei Männer im Alter von 19, 21 und 37 Jahren auf dem Parkplatz einer Firmenwerkstatt durch einen Holzzaun krochen. Anschließend legten die drei mutmaßlichen Diebe insgesamt 14 Kabeltrommeln versteckt ab, die sie nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor aus der dortigen Firmenwerkstatt entwendet hatten. Ein 27-Jähriger sicherte die Tat ab. Die Polizeikräfte konnten alle vier Diebe festnehmen. Bei den vorläufigen Ermittlungen stellten die Polizeikräfte einen durchtrennten Maschendrahtzaun sowie eine aufgebrochene Holztür an der Werkstatt fest. Der Werkstattinhaber wurde informiert und erhielt seine Kabeltrommeln zurück. Das Quartett kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen hierzu übernahm ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).