Verdacht der Volksverhetzung - Wer kennt diese Frau?

Nr. 0163

Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau, die am Donnerstag, den 26. Januar 2023, gegen 14 Uhr, am Markt am Breslauer Platz in Friedenau auf eine Familie getroffen sein, diese verfolgt und sich vernehmbar bedrohend und verächtlich sowie behindertenfeindlich gegenüber einem kleinen Kind geäußert haben soll.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der gesuchten Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Tatverdächtige vor, bei oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664-953599 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.