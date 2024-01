Radfahrer leistet Widerstand - Polizistin verletzt

Nr. 0162

Eine Polizistin wurde gestern Abend im Dienst in Charlottenburg-Nord durch einen Radfahrer verletzt. Eine Streifenbesatzung hatte den 24-Jährigen gegen 18.20 Uhr gestoppt, da er auf der Fahrbahn des Heckerdamms nur auf den Felgen und ohne Licht fuhr. Der junge Mann hielt trotz Aufforderung erst an, als ihm die Einsatzkräfte den Weg verstellten, reagierte nicht auf Ansprache und nahm erst seine Hände aus den Taschen, als ein Beamter seine Dienstwaffe zeigte. Bei der darauffolgenden Festnahme schlug und trat der Mann um sich und versuchte zu flüchten. Eine Beamtin verletzte der 24-Jährige durch Tritte gegen ihr Knie. Sie kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik und konnte ihren Dienst anschließend nicht fortsetzen. Auch ihr Kollege, der deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, musste abtreten. Dem festgenommenen Tatverdächtigen wurde auf richterliche Anordnung im Krankenhaus Blut abgenommen. Anschließend wurde er aufgrund seines auffälligen Verhaltens in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses eingeliefert. Ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) führt die weiteren Ermittlungen.