Mann von Gruppe angegriffen

Nr. 0161

Gestern Nachmittag wurde in Pankow ein Mann bei einem Angriff durch eine Gruppe verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll der 45-Jährige gegen 14 Uhr in der Thulestraße ohne vorherigen Streit unvermittelt von der fünfköpfigen Gruppe ihm unbekannter Personen geschlagen und getreten worden sein. Eine Person aus der Gruppe soll den Mann zudem mit einer Glasflasche angegriffen haben, wodurch dieser eine Kopfplatzwunde erlitt. Anschließend entkam die Gruppe in Richtung Brauhausstraße. Eine Absuche verlief erfolglos. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 45-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Da eine politische Tatmotivation für den Übergriff nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht auszuschließend ist, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.