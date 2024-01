Jugendliche umzingeln und schlagen 20-Jährigen – Staatsschutz ermittelt

Nr. 0160

Nach einem Angriff auf einen 20-Jährigen durch eine Gruppe von mehreren Jugendlichen in Prenzlauer Berg fassten Einsatzkräfte der Polizeidirektion 1 (Nord) gestern Nachmittag zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand lief der 20-Jährige gegen 15.30 Uhr an der Greifswalder Straße entlang. Eine Zeugin und ein Zeuge beobachteten dann an der Ecke Greifswalder Straße Erich-Weinert-Straße, dass die geschätzt sechs bis sieben Jugendlichen den Heranwachsenden umzingelten, ihm ins Gesicht schlugen und gegen die Beine traten. Außerdem sollen sie versucht haben, einen Aufnäher von seinem Rucksack abzureißen und ihn beleidigt haben, bevor sie vom Ort flüchteten. Von dem Zeugen alarmierte Einsatzkräfte konnten zwei Tatverdächtige in der näheren Umgebung stellen und vorläufig festnehmen. Nach Feststellung ihrer Identitäten in einem Polizeigewahrsam wurden der 14- und 15-Jährige ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Weil der Verdacht besteht, dass die Tat politisch motiviert sein könnte, übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.