Kleinkind leicht verletzt

Nr. 0159

Gestern Mittag wurde in Marzahn ein kleines Mädchen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen 13.20 Uhr die Landsberger Allee und wollte in Höhe des Prötzeler Rings wenden. Bei diesem Wendevorgang stieß der 35-Jährige mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen, deren 32-jährige Fahrerin noch versuchte zu bremsen. In der Bahn erlitt ein knapp dreijähriges Kind eine Prellung im Schulter-/Oberarmbereich und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Pkw und die anderen Mitfahrenden der Tram blieben unverletzt. Der Tramverkehr der Linie M8 war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten unterbrochen.