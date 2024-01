Mutmaßlicher Dieb von Auto erfasst

Nr. 0157

In der vergangenen Nacht wurde ein mutmaßlicher Dieb in Grunewald von einem Auto erfasst. Nach bisherigem Kenntnisstand entlud ein 36-Jähriger gegen 0.15 Uhr sein Auto in der Hubertusallee. Als er zurückkehrte, bemerkte er einen Unbekannten, der sein Auto mit Geld in der Hand verließ. Daraufhin soll ihn der 36-Jährige zur Rede gestellt haben, woraufhin der Unbekannte das Geld wieder herausgegeben haben soll. Anschließend soll der mutmaßliche Dieb über die Straße geflüchtet sein, wo er von einem in Richtung Bismarckplatz fahrenden Auto erfasst wurde. Am Steuer saß ein 21-Jähriger. Der Mann wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam mit Verletzungen an Kopf, Becken und Bein auf der Straße zum Liegen. Ein Zeuge übernahm die Erstversorgung des 42-Jährigen, bis sich alarmierte Rettungskräfte um ihn kümmerten und ihn in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen wegen einfachen Diebstahls und wegen des Verkehrsunfalls dauern an.