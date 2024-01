Gefährliche Körperverletzung nach Diebstahl

Nr. 0154

Polizeikräfte nahmen heute Morgen einen Mann in Hellersdorf nach einem Diebstahl und einer gefährlichen Körperverletzung fest. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen entwendete ein 23-Jähriger gegen 8 Uhr auf dem U-Bahnhof Cottbusser Platz den Rucksack eines 24-jährigen Fahrgastes. Dieser stellte den mutmaßlichen Dieb noch auf dem Bahnsteig zur Rede und erhielt dann seinen Rucksack zurück. Anschließend drang der 23-Jährige in die Fahrerkabine des im Bahnhof stehenden U-Bahnzuges ein. Dort versuchte er, den Schlüssel aus dem Bedienpult zu ziehen und schlug dem 54-jährigen U-Bahnfahrer auf den Hinterkopf und verletzte ihn dadurch. Ein 40-jähriger weiterer Fahrgast eilte dem attackierten Fahrer zur Hilfe. Daraufhin stieß der Tatverdächtigen den Helfer vor die stehende U-Bahn ins Gleisbett. Der 40-Jährige kletterte selbst zurück auf den Bahnsteig und erlitt durch die Tat Verletzungen an einer Hand, die nicht behandelt werden mussten. Anschließend bewarf der Tatverdächtige die stehende U-Bahn mit leeren Glasflaschen und flüchtete. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen noch in der Nähe fest und brachten ihn zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen.