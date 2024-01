Mit Funkwagen kollidiert

Nr. 0152

Zu einem Verkehrsunfall, an dem auch ein Einsatzwagen der Polizei beteiligt war, kam es gestern Nachmittag in Kreuzberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenangaben war eine 38-Jährige gegen 14 Uhr mit ihrem Wagen auf der Blücherstraße in Fahrtrichtung Mehringdamm unterwegs. An der Kreuzung Blücherstraße/Zossener Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Polizeieinsatzwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn auf der Zossener Straße in Richtung Blücherstraße fuhr. Am Steuer saß eine Polizistin, die sich allein im Streifenwagen befand. Sie erlitt Kopfverletzungen und begab sich selbst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Nach der Behandlung setzte sie ihren Dienst fort. Die 38-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.