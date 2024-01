Brennender Bagger

Nr. 0150

In der vergangenen Nacht brannte in Alt-Treptow ein Bagger. Ein Zeuge bemerkte gegen 2.45 Uhr einen Brand auf einer Baustelle an der Beermannstraße/Matthesstraße und alarmierte die Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden einen in Flammen stehenden Bagger vor. Der Brand wurde durch die Feuerwehr vollständig gelöscht, andere Gebäude oder Fahrzeuge waren dabei nicht gefährdet. Da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.