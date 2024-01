Transpersonen angegriffen

Nr. 0148

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei nach Wittenau alarmiert, wo zwei Personen angegriffen und transfeindlich beleidigt worden sein sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befanden sich die beiden 19 und 21–Jährigen gegen 22.10 Uhr in einer U-Bahn der Linie U8. Schon während der Fahrt sollen sie von einer siebenköpfigen Personengruppe bedrängt und zu ihrer Geschlechtsidentität befragt worden sein. Als die beiden am U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ausstiegen, soll ihnen die Gruppe gefolgt sein und sie mit Faustschlägen traktiert haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen in Richtung Oranienburger Straße geflüchtet sein. Der 21-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht und wurde von alarmierten Rettungskräften am Ort behandelt. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen an der Nase und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.