Jugendlicher bewusstlos geschlagen

Nr. 0147

Nach einem körperlichen Übergriff auf einen Jugendlichen gestern Abend in Tegel verlor dieser kurzzeitig das Bewusstsein und kam anschließend zur stationären Behandlung in eine Klinik. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen verließ der 16-Jährige gegen 21.30 Uhr im Beisein eines 17 Jahre alten Begleiters sowie einer 19- und einer 17-Jährigen ein Einkaufszentrum in der Straße Am Borsigturm. Aus einer Personengruppe trat ein Unbekannter hervor und schlug dem 16-Jährigen unvermittelt derart heftig gegen den Kopf, dass der Jugendliche zu Boden ging und sich nicht mehr rührte. Während sein Begleiter die Polizei alarmierte und erste Hilfe leistete, flüchtete der Angreifer mit der Gruppe in das Einkaufszentrum und entkam unerkannt. Der Attackierte kam kurz darauf wieder zu sich, war aber noch benommen. Zur medizinischen Versorgung einer erlittenen Nasenfraktur und einer Platzwunde am Kopf brachte ihn der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die zwei jungen Frauen sowie der 17 Jahre alte Begleiter blieben unverletzt. Die Aufklärung der Hintergründe des gewaltsamen Übergriffs ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen, welche ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen hat.