Mann durch Messerstiche verletzt

Nr. 0145

Gestern Abend kam es in Neukölln zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Messerstiche. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen trafen ein 23-jähriger Mann und ein 16-Jähriger im Körnerpark gegen 21.40 Uhr auf eine vier- bis sechsköpfige Personengruppe. Die Gruppe soll die beiden unvermittelt mit Fäusten und Pfefferspray attackiert haben. Dem 23-Jährigen wurde zudem mehrfach mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen sowie in den Oberschenkel und in das Gesäß gestochen. Währenddessen begab sich der Jugendliche zur Schierker Straße und bat eine Passantin, die Polizei zu alarmieren. Der 23-Jährige erschien kurz darauf ebenfalls in der Schierker Straße. Ein weiterer Passant beobachtete eine sechsköpfige Personengruppe, die sich rennend in Richtung Thomasstraße entfernte. Die Augenreizungen des 23-Jährigen und des 16-Jährigen wurden am Ort von Rettungskräften behandelt. Der 23-Jährige kam im Anschluss in ein Krankenhaus, in dem seine Stichverletzungen stationär behandelt werden. Während der Absuche der Umgebung konnten die Einsatzkräfte der Polizei keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Jedoch wurde das mutmaßliche Tatmittel, ein Küchenmesser, auf einem Gehweg im Körnerpark gefunden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.