Mann lebensgefährlich verletzt - Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0144

In der vergangenen Nacht wurde in Wedding ein Mann bei einem Übergriff erheblich verletzt. Der 50-Jährige wurde gegen 0.50 Uhr in der Brüsseler Straße aufgefunden und von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es soll dem Vernehmen nach Lebensgefahr bestehen. Zwei männliche Tatverdächtige wurden festgenommen. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.