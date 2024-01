Autofahrer steuert auf Einsatzkräfte zu - Polizist gibt Schüsse ab

Nr. 0140

In Wilmersdorf stoppten Einsatzkräfte in Zivil gestern Nachmittag gegen 17.25 Uhr den bislang unbekannten Fahrer eines BMW, um eine Kontrolle durchzuführen. Das Fahrzeug war vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit und zudem mit einem Kennzeichen unterwegs, das zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Nachdem die beiden Beamten ihr Fahrzeug an der Kreuzung Bundesallee Ecke Trautenaustraße verlassen und sich als Polizisten zu erkennen gegeben hatten, beschleunigte der Fahrer des BMW und steuerte seinen Wagen in Richtung der Einsatzkräfte. Daraufhin gab ein Polizist mehrere Schüsse in Richtung des BMW ab. Ob der Fahrer dadurch verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Eine Gefährdung Dritter war dabei ausgeschlossen. Der Autofahrer wendete dann über den Mittelstreifen und flüchtete über die Bundesallee in Richtung Bundesplatz. Die Einsatzkräfte standen unter Schock und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Die Bundesallee musste für die Zeit von 17.50 bis 19.40 Uhr zwischen Trautenau- und Güntzelstraße vollständig gesperrt werden, wovon auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen war. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.