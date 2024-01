Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Nr. 0137

Gestern Nachmittag kam es in einer Wohnung im Ortsteil Falkenhagener Feld zu einem Brand, bei dem der Bewohner lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte eine Nachbarin das Feuer in der Wohnung im Osningweg kurz nach 14 Uhr und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und retteten den 67-Jährigen aus der Wohnung, den sie mit erheblichen Brandverletzungen in einem Zimmer entdeckt hatten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo eine Notoperation erfolgen musste. Es besteht dem Vernehmen nach derzeit weiter Lebensgefahr. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.