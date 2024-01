Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0135

Gestern Nachmittag ereignete sich in Marzahn ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 73-Jähriger gegen 17 Uhr die Rhinstraße in Richtung Allee der Kosmonauten. Eine 65-jährige Fußgängerin betrat von links, bei vermutlich rotem Ampellicht und offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn und wurde von dem 73-Jährigen angefahren. Eine Atemalkoholmessung bei der Fußgängerin ergab einen Wert von 2,6 Promille. Alarmierte Rettungskräfte brachten die an Hüfte und Bein verletzte 65-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Rhinstraße in Richtung Alt-Friedrichfelde gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.