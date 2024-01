Sammlermünzen aus Auto gestohlen - Wer kennt diese Tatverdächtigen?

Nr. 0133

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei bislang Unbekannten, die am Sonntag, den 5. Februar 2023, zwischen 16 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Neukölln Carree in der Sonnenallee Ecke Grenzallee die Scheibe eines Geländewagens vom Typ Daimler Chrysler einschlugen und drei Rollkoffer mit hochwertigen Sammlermünzen und Banknoten entwendeten. Die gesuchten Tatverdächtigen flüchteten anschließend am Einkaufszentrum vorbei in Richtung Grenzallee.

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Wedekindstraße 10 in Friedrichshain unter den Telefonnummern (030) 4664-572200 (tagsüber) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.