Quartett überfällt Lebensmittelgroßhandel

Nr. 0128

Gestern Nachmittag überfielen vier Männer einen Lebensmittelgroßhandel in Charlottenburg-Nord. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen mehrerer Angestellter betraten gegen 17.50 Uhr vier maskierte Männer den Büroraum des Großhandels am Saatwinkler Damm und bedrohten dort zwei 58 und 59 Jahre alte Mitarbeiter sowie einen 31-jährigen Kunden mit Messern und einer Schusswaffe. Die Maskierten sollen in der Folge mehrere Behältnisse und Schränke durchwühlt und die Bedrohten durch Stiche, Schnitte und Schläge verletzt haben. Schließlich soll das Quartett in einem silbergrauen Auto, vermutlich ohne Beute, in Richtung Beusselstraße geflüchtet sein. Kollegen der beiden älteren Überfallenen alarmierten Rettungskräfte und Polizei. Der 31-, 58- und 59-Jährige kamen in Krankenhäuser, wo die Stich-, Schnitt- und Schlagverletzungen medizinisch versorgt wurden. Alle drei haben danach die Kliniken wieder verlassen können. Die Ermittlungen zu dem schweren Raub hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen. Sie dauern an.