Mutter mit Säugling beleidigt und bedroht

Nr. 0125

Gestern Mittag erschien eine 25-jährige Frau bei einem Polizeiabschnitt in Lankwitz und zeigte eine Beleidigung und Bedrohung an. Nach ersten Erkenntnissen habe sie sich gegen 11 Uhr mit ihrem sieben Monate alten Sohn, den sie in einer Babytrage bei sich hatte, auf einem Parkplatz in der Siemensstraße aufgehalten. Ein unbekannter Autofahrer sei ungewöhnlich nahe an ihr vorbeigefahren. Als die Frau den Unbekannten mit einem Handzeichen auf sein gefährliches Fahrmanöver aufmerksam machte, soll der Mann sie rassistisch beleidigt und bedroht haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.