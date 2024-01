Nr. 0124

In der vergangenen Nacht gegen 2 Uhr wurden das Bürgerbüro und die Bezirksgeschäftsstelle einer Partei in Blankenburg beschmiert. Ein Funktionär zeigte die Sachbeschädigung durch Unbekannte an, die Schriftzüge und ein Symbol in gelber und schwarzer Farbe an dem Gebäude in der Straße Alt Blankenburg angebracht haben sollen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.