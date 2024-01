Verletzter Mann gefunden - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Heute Vormittag alarmierten Zeugen die Polizei nach Schöneberg. Kurz vor acht Uhr fanden Passanten auf dem Gehweg der Rembrandtstraße einen verletzten Mann und alarmierten Rettungskräfte und die Polizei. Die Rettungskräfte brachten den am Kopf verletzten 62-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er später verstarb. Ein Zeuge gab an, dass er zuvor einen bislang Unbekannten sah, der auf den Mann eingeschlagen haben soll, bevor dieser vom Ort flüchtete. Die 6. Mordkommission übernahm, insbesondere zu den Hintergründen, die Ermittlungen.