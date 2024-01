Jugendlicher zündet Fahrzeug an

Nr. 0117

Ein aufmerksamer Anwohner alarmierte gestern Abend Polizei und Feuerwehr nach Neu-Hohenschönhausen. Er hatte beobachtet, wie zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche und ein zwölfjähriges Kind auf einem Parkplatz in der Barther Straße die Beifahrertür eines Transporters öffneten und sich kurz in dem Fahrzeug aufhielten. Anschließend soll der 16-Jährige einen brennenden Gegenstand in die Fahrerkabine des Transporters geworfen haben. Das Fahrzeug geriet sofort in Vollbrand; die Fahrerkabine und der Motorraum brannten völlig aus. Durch die Hitze wurde auch ein neben dem Transporter stehender weiterer Transporter beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen in der Nähe ausfindig machen. Der Zwölfjährige und sein zwei Jahre älterer Bruder wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ihrer Mutter übergeben. Der bereits polizeibekannte 16-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er soll heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen soll.