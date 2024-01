Schwerer Raub auf Lokal

Nr. 0115

In der vergangenen Nacht wurden Rettungskräfte und Polizei zu einer Bar in Wedding alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen sollen gegen 1.20 Uhr zehn bis 15 Männer das Lokal in der Seestraße betreten und die zwölf anwesenden Gäste, Männer im Alter von 23 bis 66 Jahren sowie einen 14-jährigen Jugendlichen, mit Schusswaffen und Messern bedroht und die Aushändigung von Wertgegenständen und Geld gefordert haben. Einige der Gäste sollen aus der tatverdächtigen Gruppe heraus getreten und geschlagen worden sein. Mit der Beute sollen die Mitglieder der angreifenden Gruppe, die alle dunkel gekleidet gewesen sein sollen, in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Ein 50-Jähriger wurde mit abgebrochenen Zähnen und Verletzungen am Kopf durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Weitere Gäste klagten über Schmerzen, lehnten eine medizinische Versorgung jedoch ab. Die Ermittlungen zu dem Überfall und den Hintergründen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.