Fußgängerin von Pkw angefahren und verletzt

Nr. 0113

Gestern Abend wurde in Mitte eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 64-jähriger mit seinem Pkw gegen 18.25 Uhr die Straße Unter den Linden in Richtung Friedrichstraße, bog nach links auf den Bebelplatz in Richtung Französische Straße ein und fuhr die 58-jährige Frau an, die zu Fuß die Fahrbahn des Bebelplatzes in Richtung Staatsoper überquerte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 58-Jährige mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, in welchem sie stationär aufgenommen wurde. Der 64-Jährige blieb körperlich unverletzt, klagte über Kreislaufprobleme und wurde am Unfallort durch Rettungskräfte behandelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.