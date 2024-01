Heranwachsender nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0112

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall in Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs gegen 19.20 Uhr aus dem Bürgerpark kommend die Jan-Petersen-Straße in Richtung Grohsteig befahren haben, als er von einer Tram der Linie M6 angefahren wurde. Der 36-jährige Berufskraftfahrer soll aus der Raoul-Wallenberg-Straße kommend auf der Lea-Grundig-Straße in Richtung Rudolf-Leonhard-Straße unterwegs gewesen sein. Der 19-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und verstarb am Unfallort. Der 36-Jährige blieb unverletzt, stand aber unter dem Eindruck des Geschehens. Für die Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis Mitternacht gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.