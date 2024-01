Farbschmierereien an einer Gedenktafel

Nr. 0110

Gestern Nachmittag gegen 14.45 Uhr bemerkten Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes Farbschmierereien. Auf einer Luxemburg-Liebknecht-Gedenktafel am Katharina-Heinroth-Ufer in Tiergarten waren mehrere Schriftzüge angebracht worden. Da sich die Schmierereien mit einfachen Mitteln nicht entfernen ließen, wurde die zuständige Senatsverwaltung in Kenntnis gesetzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Farbschmiererei mit politischem Hintergrund.