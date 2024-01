Fußgängerin angefahren und verletzt

Nr. 0108

In Charlottenburg wurde gestern Abend eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 40-Jährige mit einem Auto kurz vor 19 Uhr die Kantstraße in Richtung Messegelände. Beim Linksabbiegen in die Suarezstraße fuhr die Autofahrerin mit dem Wagen die 48-jährige Fußgängerin an, die gerade die Fahrbahn der Suarezstraße überquerte. Durch den Aufprall stürzte die angefahrene Frau. Rettungskräfte brachten sie mit Kopfverletzungen und inneren Verletzungen in ein Krankenhaus, in welchem sie stationär aufgenommen wurde. Während der Unfallaufnahme führten die Einsatzkräfte bei der 40-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 0,7 Promille ergab. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.