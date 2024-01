Nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

Nr. 0106

In der vergangenen Nacht kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Ortsteil Gesundbrunnen. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein Mann gegen 23.30 Uhr im U-Bahnhof Osloer Straße mit zwei weiteren Männern zunächst in ein Streitgespräch geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der 24-Jährige von dem 31-Jährigen und seinem 24-jährigen Begleiter mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert worden sein. Um sich zu wehren, soll dann auch er mit seinen Fäusten zurückgeschlagen haben. Aus Sicht des Duos soll der erste Schlag von dem 24-Jährigen gekommen sein. Zudem sollen sich im Laufe des Gefechts vier unbekannte Personen mit diesem solidarisiert und gemeinsam auf das Duo eingeschlagen haben. Die Einsatzkräfte konnten die vier weiteren Personen am Ort nicht feststellen. Der 24-Jährige wies Verletzungen am Kopf auf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige klagte über Schmerzen an einem Bein und kam ebenfalls in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Sein Begleiter klagte über Schmerzen an seinen Händen und wurde ambulant am Ort behandelt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.