Zwei Männer mit Schnittverletzungen

Nr. 0105

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu zwei Männern mit Schnittverletzungen im Hansaviertel alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll gegen 19.15 Uhr im U-Bahnhof Hansaplatz ein 29-jähriger Mann einem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht gegeben haben. Daraufhin soll der unbekannte Mann den 29-Jährigen mit einer mutmaßlichen Machete angegriffen und an einer Hand verletzt haben. Als ein 34-Jähriger auf den Vorfall aufmerksam geworden und dazwischen gegangen sein soll, soll auch er mit der mutmaßlichen Machete attackiert worden und an einem Bein verletzt worden sein. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten übernahmen die Erstversorgung der Verletzungen und suchten in der Nähe nach dem unbekannten Tatverdächtigen, konnten diesen allerdings nicht mehr finden. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser, in denen sie stationär aufgenommen wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht dem Vernehmen nach keine Lebensgefahr. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.