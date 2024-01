Nr. 0102

Zu einem Feuer in einem Parkhaus in Spandau wurden in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in dem Gebäude im Stabholzgarten, bei dem gegen 2.25 Uhr insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.