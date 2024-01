Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Nr. 0100

2,67 Promille ergab die Atemalkoholmessung bei einem Autofahrer, der heute früh in Hellersdorf einen Verkehrsunfall verursachte. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen war der 61-Jährige gegen 5 Uhr mit seinem BMW in der Stendaler Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Riesaer Straße unterwegs. Ein Zeuge, der zur gleichen Zeit die Stendaler Straße in Richtung Alice-Salomon-Platz fuhr, alarmierte die Polizei, als ihm der 61-Jährige auf seiner Fahrbahn entgegenkam. In Höhe Janusz-Korczak-Straße kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein hoher Sachschaden an der Ampelanlage. Der Fahrer versucht weiter entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Riesaer Straße zu flüchten, doch blieb sein Wagen aufgrund der starken Beschädigung kurze Zeit später stehen. Der Mann blieb unverletzt, wurde aber von alarmierten Rettungskräften wegen seiner starken Alkoholisierung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer medizinischen Begutachtung wurde der 61-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen und zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Von hier setzte er seinen Weg zu Fuß fort. Die Ermittlungen dauern an.