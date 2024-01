Zu schnell auf der Autobahn

Nr. 0098

In Nikolassee sind in der vergangenen Nacht Einsatzkräfte der Autobahnpolizei auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der deutlich zu schnell unterwegs war. Ersten Informationen zufolge fiel der 21-Jährige den Kräften gegen 2 Uhr auf der BAB 115 an der Anschlussstelle Spanische Allee in Fahrtrichtung Messedamm mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der Raser wurde von Einsatzkräften gestoppt und kontrolliert. Bei der Überprüfung des 21-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, da sein Führerschein bereits im Oktober des vergangenen Jahres wegen eines illegalen Fahrzeugrennens beschlagnahmt worden war. Außerdem habe er sich den Wagen seines Bruders ohne dessen Wissen genommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges führt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).