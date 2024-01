Mann mit Messer attackiert

Nr. 0097

Gestern Abend erlitt ein Mann in Neukölln bei einer Auseinandersetzung mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen sei es gegen 18.30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und einem Unbekannten gekommen, nachdem der 43-Jährige den Unbekannten beim Überqueren der Sonnenallee angerempelt haben soll. In der Folge des anschließenden Streits habe der Unbekannte dann ein Messer gezogen und sein Gegenüber angegriffen. Der Geschädigte konnte sich dem Angriff durch Flucht entziehen und holte Hilfe. Er stoppte einen 49-jährigen Autofahrer in der Sonnenallee, der dem stark blutenden Verletzten geholfen habe, sowie die Polizei und den Rettungsdienst alarmierte. Der 43-Jährige kam mit Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf sowie an den Händen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Dem Angreifer gelang die Flucht. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.