Lebensbedrohliche Verletzungen nach Fahrradsturz

Nr. 0096

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam in der vergangenen Nacht eine Radfahrerin ins Krankenhaus, nachdem sie in Friedrichshain gestürzt war. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 56-Jährige gegen 23.40 Uhr in der Petersburger Straße unterwegs, als sie am Bersarinplatz mit den Reifen in die Schienen der Straßenbahn geriet, zu Boden fiel und dabei mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufschlug. Mehrere Personen, die den Sturz bemerkt hatten, kümmerten sich um die am Kopf verletzte Bewusstlose und alarmierten die Polizei sowie den Rettungsdienst. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle kam die Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik und wurde stationär aufgenommen. Dem Vernehmen nach zog sie sich mehrere Gesichtsfrakturen zu. Zudem sei eine Blutung im Gehirn diagnostiziert worden. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.