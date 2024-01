Wahlkampfhelfer attackiert

Nr. 0095

Zu einer Körperverletzung in Prenzlauer Berg hat gestern Nachmittag der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben des Betroffenen befand sich dieser gegen 17.40 Uhr in der Prenzlauer Allee und brachte gemeinsam mit einem 51-jährigen Unterstützer ein Wahlplakat an einer Laterne an. Ein Unbekannter soll die beiden Männer dabei mit einem Smartphone gefilmt haben, was sich der 38-Jährige verbat. Daraufhin sei ihm von dem Aufnehmenden ins Gesicht geschlagen worden. Danach sei der Angreifer zu Fuß durch die Metzner Straße in Richtung Senefelder Platz geflüchtet. Eine medizinische Versorgung des 38-Jährigen war zunächst nicht notwendig. Die Ermittlungen dauern an.